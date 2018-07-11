Тільки через МЗС. Гройсман заборонив міністрам спілкуватися з представниками РФ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністрам координувати з МЗС будь-які контакти з Росією та не виходити за рамки наданих директив.

Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив на засіданні уряду в середу.

– Я хочу зазначити для всіх колег міністрів: на будь-які такі речі ви повинні, по-перше, одразу реагувати, по-друге, ні в кого з вас немає мандата вести будь-які розмови з країною-агресором і нашим ворогом. Не ми на них нападали, а вони на нас. Але вони про це будуть шкодувати дуже довго.

Всі такі речі провокативних запитів і так далі, координувати з Міністерством закордонних справ і діяти тільки в межах тих директив і мандатів, які надає уряд. Інших речей бути не може, – зазначив він.

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Прем’єр також доручив МЗС підготувати більш жорсткі регламентні вимоги з цього питання для членів Кабміну.