Яким буде курс долара і як здорожчають продукти у 2021 році

Гривні прогнозують плавну девальвацію – не більше 3,2% на рік, або до 30,7 грн/$1 до кінця 2021 року. Очікується також уповільнення зростання індексу споживчих цін.

Кабінет міністрів затвердив представлений Міністерством економічного розвитку і торгівлі Прогноз соціального і економічного розвитку України на 2019-2021 роки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначений документ передбачає в базовому сценарії, що зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у 2019 році сповільниться з 3,2%, досягнутих за підсумками 2018 року, до 3%, проте потім прискориться до 3,8% у 2020 році і 4,1% – у 2021 році.

Прогнозується також уповільнення зростання індексу споживчих цін до кінця року до 9,9% з 13,7% в минулому році, потім до 7,4% в 2019 році, до 5,6% в 2020 році і 5% e 2021 році.

Так, прогноз побудований на базовому припущенні плавної девальвації гривні – не більше 3,2% на рік, або до 30,7 грн/$1 (плюс-мінус 2 грн) до кінця 2021 року.

Повідомляється, що автор документа розраховує на відкриття нової програми співпраці МВФ і України в 2020 році.

Нагадаємо, в Нацбанку дали прогноз зростання цін в Україні.