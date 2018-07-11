Життя в Канаді: історія учасниці конкурсу Міс Українська Канада

Українці Канади – одна з найчисленніших національних груп. Зараз в північноамериканській країні проживає понад мільйон українців. Вони впливають на соціальне життя країни і організовують національні проекти. Про один з таких Факти ICTV поспілкувались з представницею діаспори в Канаді.

Аїда Бахтиєва поїхала до Канади практикувати свою англійську. Там дівчина вступила на навчання. І вже кілька років живе і вивчає країну в її найбільшому місті – Торонто. Зараз українка активно готується до культурного проекту Міс Українська Канада.

Чисельна українська діаспора вперше організувала конкурс ще півстоліття тому. Потім була тривала перерва. І вже у 2016 він відновив свою діяльність і зараз Міс Українська Канада є найбільшим молодіжним проектом, який популяризує українську культуру. Далі – історія про вплив українців на життя Канади на прикладі конкурсу краси від першої особи.

Про переїзд до Канади

Я народилася і виросла у Києві, де закінчила магістратуру в університеті імені Шевченка за напрямком клінічна психологія, яка дуже допомогла становленню та розвитку моєї особистості. Приїхала до Канади вивчати англійську мову та практикувати її в середовищі носіїв.

До від‘їзду закордон я отримувала другу освіту за фахом журналістика. Вже перебуваючи у Канаді дізналася про програму Бродкастинг Телебачення та Відеографія у коледжі Сенека, і дуже зацікавилася.

Рідні називають мене «вічна студентка» за мою спрагу до знання.

Міграційні консультанти відмовляли мене подавати документи на цю програму через велику конкуренцію серед канадців. Я вирішила все ж таки спробувати себе. І вийшло! Я була однією міжнародною студенткою на програмі.

Спочатку я дуже переймалась через те, що не могла так влучно використовувати сленгові слова або жартувати, як мої однокурсники та вчителі… Але програма цього не вимагала, бо навчалися ми роботі поза камерою. Зараз я працюю над своїми проектами – роблю відеозйомку та відеомонтаж.

Одним із моїх захоплень є музика. Зараз я активно розвиваю себе у сфері діджейства та музичного продюсерства, а саме створюю музику да допомогою комп’ютерних технологій та програм. Я завжди мріяла цим займатись, та шлях до втілення задуманого виявився трішки довшим. Але я щаслива, що ця можливість з‘явилась!

Під час навчання у Сенеці я дуже хотіла залучитися до якоїсь студентської спілки, волонтерити, допомагати студентам. Саме на той час наближалися вибори на позиції до Студентського Уряду мого коледжу.

Так я виграла мої перші вибори на позицію Консула Студентської Федерації Сенеки. Мені дуже подобалося покращувати умови у кампусі, організовувати події, конкурси, свята, робити благочинні заходи та створювати проекти фінансової допомоги студентам.

Наступного року я вже вирішила балотуватися на посаду Президента Спілки. Звичайно було багато сумнівів. Ніхто з міжнародних студентів ще не подавав кандидатуру на цю посаду, також не було президента жіночої статі. Тому з 8 ранку до 11 вечора я проводила свою виборчу кампанію в усіх кампусах.

Я стала першою міжнародною студенткою та першою дівчиною-президентом у своєму коледжі. Моя команда відповідала за 25 тисяч студентів денної та 80 тисяч студентів вечірньої форми навчання на всіх десяти кампусах коледжу.

Серед іншого, ми змогли досягти виділення 100 тисяч доларів стипендій за досягнення щорічно, створення програм безкоштовного харчування та розширення медстраховки для міжнародних студентів.

За цей час у мене була можливість працювати з багатьма представниками коледжу у різних проектах, кампаніях, заходах. Це були великі і довготривалі проекти, такі, як будівництво нових кампусів коледжу. Також вдалось зустрітися з міністрами та представниками державного уряду для того, щоб представити та захистити інтереси наших студентів.

Цілий рік був викликом та незрівнянним досвідом! На мої треті вибори, які я також виграла, іншими кандидатами були вже дівчата, і я рада, що надихнула представниць жіночої статі!

Зараз я перебуваю у місті Торонто. Тут дуже велика українська громада. Українці в Торонто створили і утримують багато організацій – громадських об’єднань, сервісних служб, танцювальних ансамблів, хорів, спортивних та інших установ.

Про конкурс Міс Українська Канада

Торонто є одним із найбільших центрів канадсько-українського життя. Тут проводиться велика кількість заходів, святкувань, фестивалів. Міс Українська Канада є одним із таких культурних проектів.

Українська громада тут дуже бережливо відноситься до традицій, вшановує їх і активно приймає участь у культурних заходах.

Міс Українська Канада – це насамперед культурне шоу, формат якого концентрується більше на інтелектуальних здібностях, культурній обізнаності, соціальній активності та талантах учасниць. Це наймасштабніший проект у Північній та Південній Америці, який просуває українську культуру.

Проект розпочався ще минулого року, і заявки приймали з усієї Канади. Сам конкурс складається з декількох етапів, які оцінюються суддями. Фіналістки мали розповісти про себе і створити відео, яке демонструє їх комунікативні здібності та досягнення.

Інші умови – продемонструвати обізнаність в українській культурі та в українському костюмі, зокрема, через написання есе та створення соціальних проектів.

У фіналі цього року будуть виступати 15 дівчат. У нас чудова та дружня команда, і ми дуже активно готуємось до заключної частини конкурсу, яка відбудеться 15 липня у Торонто.

Філософія конкурсу

Головний приз для переможниці конкурсу – це титул. Але для мене це набагато більше – це можливість зробити свій внесок в розвиток української культури в Канаді.

Це нагода співпрацювати у різних проектах задля допомоги українській громаді і можливість популяризувати українське. Адже одна з умов участі у Міс Українська Канада – це створення соціального проекту у сферах освіти та розвитку на користь української громади.

Також мені цікаво було познайомитися з творчими людьми, які працюють над цим проектом – організаторами, тренерами, фотографами, відеографами, дизайнерами та, звичайно, іншими учасницями, які вирішили брати участь у Конкурсі Міс Українська Канада та знайти нових друзів.

Я була впевнена, що участь у такому проекті, як Міс Українська Канада, дасть нагоду отримати нові навички, досвід, та сприятиме розвитку моєї особистості у певному напрямку. Кожен виклик дає можливість трохи більше відкрити свій потенціал, дізнатись щось нове про себе, стати сильнішою.

Я вірю в те, що нагода не трапляється без підстави. Вона з’являється, коли людина готова до цього, і коли є необхідність для неї навчитися, отримати досвід і також допомогти іншим.

А взагалі, участь у проекті – це вже перемога! Тому кожна з нас є переможницею.

Це перший настільки масштабний проект в моєму досвіді. До того ж Міс Українська Канада не є конкурсом краси, і дефіле у купальниках ви не побачите. Але саме тому цей проект і приваблює мене, бо фокусується більше на внутрішніх цінностях людини.

Підготовка до фіналу

Готуємось дуже активно. У нас по 3-4 репетиції на тиждень, іноді вони тривають і по 6 годин. Конкурс дійсно відбирає дуже багато часу і енергії, проте це такий драйв відчувати себе фіналісткою такого грандіозного проекту і представляти свою країну закордоном.

Найбільше часу у ході підготовки займає соціальній проект – збір інформації, планування, комунікація служб та організацій для об’єднання зусиль. А також – створення і редагування відео. Я 4 рази перезнімала відео, щоб досягти бажаного результату. І ще потім декілька ночей робила монтаж. У відеографії це моя найулюбленіша частина. Тому я не можу зупинитись, поки для мене відео не буде ідеальнім.

Мій соціальний проект – це Українсько-Канадська Студентська Платформа. Вона містить у собі всю необхідну інформацію про систему навчання у Канаді, а також включає успішні історії та досягнення студентських лідерів. Цією платформою я хочу поєднати студентів України та Канади.

Результати конкурсу

Мені завжди хотілось поділитись своїм студентським досвідом. А участь у Конкурсі Міс Українська Канада 2018 надихнула і сприяла розвитку цієї ініціативи. Якщо мій проект виграє у фіналі конкурсу, то отримає грант на просування від Open World Learning Organization, яка допомагає українським студентам отримати освіту у Канаді.

Для мене це велика відповідальність, тому що у цьому конкурсі я представляю свою країну. Я хотіла би більше познайомитися з небайдужими лідерами та ентузіастами, які підтримують розвиток української культури у Канаді, піклуються про збереження нашої автентичності, та переймаються питаннями допомоги українському суспільству в Канаді та на Батьківщині.

Це шанс відкрити для себе більше людей, які шукають нові можливості для покращення себе та життя навколо них, розвиваються та допомагають іншим зробити те ж саме!

Але в той же час це випробування своїх сил та можливість бути прикладом для інших. Я би дуже хотіла надихати українську молодь бути активною, залучатися до благодійних заходів, казати «так» новим можливостям, викладатися не на 100, а на 200 відсотків, і головне – вірити в себе.

Як слідкувати за конкурсом

Більше про конкурс можна дізнатись з його сторінки у соцмережі. Так само можна вплинути і на результат змагань, взявши участь у голосуванні за Міс Глядацьких сипатій. Переможницю Міс Українська Канада визначать 15 липня.

Фото: Аїда Бахтиєва, facebook, dreamstime

Спілкувалась Яна Семенюк