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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Газ і комуналка здорожчають на 25% - НБУ/

Газ і комуналка здорожчають на 25% – НБУ

У Нацбанку очікують підвищення цін на природний газ для населення у 2018 році на 25%.

Газ

Такий прогноз озвучив журналістам заступник глави НБУ Дмитро Сологуб, передає УНІАН.

– Ми очікуємо, що зростання цін на газ і комунальні послуги в цьому році буде приблизно на рівні 25%, – сказав Сологуб.

За його словами, підвищення тарифів призведе до зростання інфляції приблизно на 0,9%.

При цьому у Мінекономрозвитку прогнозують зростання тарифів на газ для населення в 2018 році на 18%.

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За прогнозами експертів, з жовтня 2018 року ціна на газ може вирости на 73%.

Фото: pixabay.com

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