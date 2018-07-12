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Хороших новин чекати не варто – прогноз Порошенка на зустріч Трампа з Путіним

Президент Петро Порошенко заявив, що у результаті зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна не варто чекати хороших новин.

Трамп і Путін

Президент Петро Порошенко вважає, що зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна не ознаменується хорошими чи поганими новинами.

– Оптимістичних сюрпризів з Гельсінкі не буде. І в той же час жодних песимістичних сюрпризів також не буде. Це буде просто зустріч і початок дискусії. Україна буде серед пріоритетних тем, – сказав Порошенко.

За його словами, початок дискусії не одразу призведе до результатів.

– Але ми очікуємо миру, кінця окупації та виконання безпекового пакету Мінських угод. Він може бути забезпечений лише завдяки міжнародній безпековій операції під мандатом Радбезу ООН. Присутність миротворців може врятувати життя солдатів та цивільних людей, – додав президент.

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До слова,  зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна запланована на 16 липня у Гельсінкі.

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