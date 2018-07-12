Порошенко анонсував поправку до антикорупційного закону

Президент Петро Порошенко сподівається, що сьогодні Верховна Рада прийме останню поправку до антикорупційного закону.

Президент Петро Порошенко під час розмови у рамках симпозіуму НАТО висловив сподівання, що сьогодні Верховна Рада прийме останню поправку до антикорупційного закону.

– Тримаю пальці схрещеними і сподіваюся, що сьогодні ми затвердимо фінальну поправку щодо антикорупційного закону і завершимо процес створення антикорупційних установ… Закінчимо створенням абсолютно незалежного антикорупційного суду. Вперше він буде створений за участю міжнародних експертів, які спеціалізуються у боротьбі з корупцією і долучилися до цього закону, – сказав Порошенко.

Читайте: Антикорупційний суд: все, що потрібно знати про закон

До слова, у Великій Британії закликали повернути у новоствореному Антикорупційному суді право на апеляцію у справах, розгляд яких вже почався.