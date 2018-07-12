Проїзд у метро Києва: з 14 липня введуть нові жетони

З 14 липня у київському метрополітені в зв’язку з подорожчанням проїзду сині жетони замінять на зелені.

Кияни на сторінці спільноти Транспорт Києва у Facebook повідомляють, що в метро вже з’явилися відповідні оголошення.

– У зв’язку зі зміною тарифу з’являться зелені жетони. Обміняти старі жетони на нові можна без доплати протягом липня, в серпні – вже з доплатою, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у травні стало відомо, що вартість проїзду у громадському транспорті Києва з 14 липня становитиме 8 гривень.

Фото: Транспорт Києва/Facebook, КП “Київський метрополітен”