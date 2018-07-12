Причина вибуху міномета Молот

Міномет Молот вибухнув на Рівненському полігоні через подвійне заряджання.
Заступник міністра оборони Ігор Павловський заявив, що причиною вибуху міномета Молот на Рівненському полігоні стало подвійне заряджання, передає Громадське.
– Під час проведення слідчого експерименту було з’ясовано, що трагічний випадок стався внаслідок подвійного заряджання міномету під час проведення стрільб. При цьому встановлено, що вся зброя і боєприпаси були в технічно справному стані на час проведення стрільб, – сказав Павловський.
Він додав, що слідчі провели експерименти із чотирма мінометами і передали результати до Інституту судових експертиз, аби остаточно визначити причину.
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До слова, генеральний директор держконцерну Укроборонпром Павло Букін заявив, що альтернатив міномету Молот для Збройних сил України немає.