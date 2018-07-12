Причина вибуху міномета Молот

Заступник міністра оборони Ігор Павловський заявив, що причиною вибуху міномета Молот на Рівненському полігоні стало подвійне заряджання, передає Громадське.

– Під час проведення слідчого експерименту було з’ясовано, що трагічний випадок стався внаслідок подвійного заряджання міномету під час проведення стрільб. При цьому встановлено, що вся зброя і боєприпаси були в технічно справному стані на час проведення стрільб, – сказав Павловський.