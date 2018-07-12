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У міністра культури України померла мати

11 липня померла мати міністра культури України Євгена Нищука – Ганна Олексіївна Нищук.

нищук

Про це повідомляється на сайті Мінкультури.

– Дуже важко втрачати рідних і близьких людей, а смерть матері – найбільша трагедія в житті кожної людини. Висловлюємо свої щирі і глибокі співчуття з приводу втрати найріднішої у світі людини. Сумуємо разом з Вами, світла і вічна їй пам’ять, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Помер Левко Лук’яненко

Нагадаємо, 29 травня у Олега Винника померла 80-річна мама. Ганна Яківна тривалий час хворіла і перенесла три інсульти.

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