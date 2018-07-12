Водій, який переїхав 6 осіб, вийшов по амністії

Андрій Полтавець, який отримав два тюремних строки за смертельну ДТП у Харкові і п’яне водіння вийшов з колонії за амністією.

Про це повідомляє Укрінформ.

Андрій Полтавець у 2008 році у стані алкогольного сп’яніння, насмерть збив 6 людей у Харкові. У 2015 році він достроково вийшов з в’язниці.

У 2017 році отримав другий термін за водіння у п’яному вигляді і без водійського посвідчення.

– Андрій Полтавець, який відбував покарання у Хролівському виправному центрі №140 з 10 травня 2018 року, звільнений за амністією 8 червня 2018 року, – повідомила представник Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Мін’юсту Ольга Кузнєцова.

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За її словами, дані про те, де він перебував раніше, у неї немає.

Нагадаємо, Андрій Полтавець у травні 2008 року у стані алкогольного сп’яніння виїхав на Mitsubishi L-200 на трамвайну зупинку на вул. Полтавський шлях у Харкові. В результаті ДТП загинули шість осіб, серед них двоє дітей і вагітна жінка.

Його засудили до 10 років позбавлення волі з додатковим позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

У вересні 2015 року він вийшов з в’язниці по умовно-достроковому звільненням.

До слова, 18 жовтня 2017 року у Харкові на вулиці Сумська Lexus в’їхав у натовп людей. На місці загинули 5 людей, шестеро опинилися в лікарні.

Фото: УНІАН.