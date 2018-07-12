Вступна кампанія 2018: найпопулярніші ВНЗ та скільки подано заяв

12 липня розпочався прийом заяв на вступ до ВНЗ на бакалавра, молодшого спеціаліста на базі 11 класів, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку. Зараз вже зареєстровано понад 123 тис. електронних кабінетів, через які подано близько 42 тис. заяв.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти України.

Поки найбільше заяв подано в КНУ ім. Шевченка, ЛНУ Франка, Київську та Львівську політехніку, ХНУ Каразіна, ДНУ Гончара.

– Зараз через електронні кабінети свої заяви подали вже понад 12,5 тисяч абітурієнтів, тобто 10% від тих, хто зареєстрував кабінети. Це нормальна стабільна динаміка, система працює в штатному режимі, і ми готові і далі приймати заяви від абітурієнтів. Але хочу звернути увагу, щоб перед подачею електронних заяв абітурієнти обов’язково перевірили дані, внесені в електронний кабінет. Оскільки після подання першої заяви вони вже не зможуть виправити ніяку інформацію, – зазначила директор ДП Інфоресурс Оксана Бєлік.

Вона також закликала абітурієнтів не поспішати подавати заяви в перші дні – це вони зможуть зробити до 18.00 26 липня. А до 18.00 25 липня буде відкрито можливість для реєстрації електронних кабінетів.

Читайте: Вступна кампанія 2018: помилки при реєстрації е-кабінету і як виправити

– Подивіться на навчальні заклади, їх конкурсні пропозиції, визначте правильно пріоритети. Пам’ятайте, що місце абітурієнта в рейтингу визначається не датою подання заяв, а залежить лише від конкурсного бала, – звернулася до вступників Бєлік.

Генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров додав, що під час подачі заяв на бюджет абітурієнти повинні особливо уважно поставитися до визначення пріоритетності. Адже після подачі заяви змінити пріоритетність вже неможливо.

Разом з тим, якщо заяву з пріоритетом ще не зареєстровано в установі, то абітурієнт може її скасувати та подати нову. Але якщо заява зареєстрована, то у разі скасування вступник втрачає пріоритет без можливості його відновлення.

– Хочу нагадати, що вступники на бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування можуть подати на бюджет до 7 заяв на 4 спеціальності. Слід дуже уважно поставитися до визначення пріоритетності. В алгоритмі адресного розміщення держзамовлення розглядаються абсолютно всі заяви, і пріоритетність не дає переваги тієї чи іншої заяви, але вона визначає послідовність їх розгляду, – пояснив Олег Шаров.

Щоб подати заяву, що надходить потрібно зайти в свій електронний кабінет (або створити), перевірити (або заповнити всю необхідну інформацію та документи, після чого натиснути кнопку Подача заяв. У формі вибору конкурсних пропозицій необхідно вибрати регіон (зверніть увагу, що Київ – у кінці переліку), установа, освітній ступінь, форма навчання та спеціальність.

Визначившись з конкурсними пропозиціями, що вступник повинен відзначити галочкою потрібну, вибрати для неї сертифікати ВНЗ, джерела фінансування та пріоритетності (для заяв на бюджет). Тому він зможе подати заяву, попередньо також підтвердивши згоду з загальними параметрами участі у конкурсному відборі.

Нагадаємо, 2 липня стартувала вступна кампанія 2018 до вищих навчальних закладів України. На сайті ez.osvitavsim.org.ua триває реєстрація електронних кабінетів для подачі заяв до обраних ВНЗ.

Фото: znaj.ua.