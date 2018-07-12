Вивести війська з Донбасу і звільнити полонених – заява України і НАТО до РФ

НАТО і Україна закликали Росію вивести війська з Донбасу і припинити політичну, фінансову і військову підтримку незаконних військових формувань.

Про це сказано у заяві щодо відносин Україна-НАТО, передає Інтерфакс-Україна.

– Союзники та Україна підтверджують свою підтримку врегулюванню конфлікту дипломатичними засобами у відповідності з Мінськими угодами і вітають зусилля Нормандського формату, – йдеться в заяві.

НАТО і Україна стурбовані триваючими спробами Росії ще більше дестабілізувати ситуацію в Україні, включаючи загрозу застосування сили, дезінформацію, кібератаки, енергетичний шантаж і втручання у суверенні інституційні та виборчі процеси України.

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– Вони закликають Росію відмовитися від таких дій, – підкреслюється в заяві.

Крім того, Київ і країни-члени НАТО вимагають від Росії забезпечити доступ для моніторингових організацій на територію Криму.

– І звільнити українських в’язнів і заручників, затриманих у Росії, Криму і на сході України, – наголошується в документі.

Лідери країн НАТО і України також висловили стурбованість з приводу застосування тортур і переміщення українських громадян у в’язниці на території Росії.

– Продовження мілітаризації Росією Криму, Чорного моря і Азовського моря створює додаткові загрози незалежності України і підриває стабільність у ширшому регіоні, – підкреслюється в заяві.

До речі, президент США Дональд Трамп у штаб-квартирі НАТО заявив, що під час саміту Північноатлантичного альянсу партнери Вашингтона погодилися підняти витрати на оборону до рекордного рівня.

Фото: president.gov.ua.