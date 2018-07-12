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Жодна країна не має права заборонити Україні вступити в НАТО – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що жодна країна не має права заборонити Україні стати членом НАТО.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко на розмові у рамках симпозіуму НАТО залучає заявив, що ніхто не має права заборонити Україні, чи будь-якій країні світу стати членом НАТО.

– Жодна країна не може заборонити Україні, українському народу чи грузинському народу ухвалити рішення, аби стати членом НАТО, – сказав Порошенко.

За його словами, саме російська агресія стала причиною того, що Україна хоче стати членом НАТО.

– У 2013 році тільки 16% українців підтримували інтеграцію в НАТО. Зараз більш ніж 54% українців підтримують вступ до НАТО. Знаєте чому так сталося? Через російську агресію… Це змусило нас просуватися до членства в НАТО і ми сьогодні почули від членів Альянсу, що майбутнє України – це членство в НАТО, – додав президент України.

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До слова, НАТО і Україна закликали Росію вивести війська з Донбасу і припинити політичну, фінансову і військову підтримку незаконних військових формувань.

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