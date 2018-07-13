Бойовики застосували заборонені міномети. Поранені троє військових

Російські окупаційні війська 24 рази порушували режим припинення вогню, 2 з яких – з важкого озброєння. Троє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

На Попаснянському і Світлодарському напрямках ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї захисників населених пунктів Троїцьке та Новолуганське.

На Донецькому напрямку 8 разів ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Мар’їнка, Березове, Авдіївка та Опитне.

На Маріупольському напрямку 14 разів російські найманці обстрілювали українських військових. Прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вівся по підрозділам біля населених пунктів Водяне, Павлопіль, Талаківка, Лебединське та Пищевик. Поряд із цим, бойовики вперше за шість днів використовували заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети і випустили по захисникам Павлополя і Водяного 14 мин.

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Протягом поточної доби бойовики російських окупаційних військ в 2 рази порушили режим припинення вогню на Донецькому і Маріупольському напрямках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї були обстріляні позиції ООС біля Маріїнки і Талаківки.

За уточненими даними розвідки двох окупантів було знищено і троє поранені.

Нагадаємо, під час бойових дій на Донбасі 10 липня загинув 23-річний військовий із Львівської області Володимир Лужецький.

Фото: Facebook.