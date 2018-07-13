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День народження Сенцова! Глобальні акції підтримки українського режисера

Сьогодні день народження українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого у Росії. По всій території України продовжуються акції підтримки політв’язня. Як підтримати Олега Сенцова та коли проходитимуть демонстрації.

Сьогодні соціальні мережі масово поширюватимуть світлини Олега Сенцова та інших заґратованих українців, яких примусово утримують на території Росії.

Щоб взяти участь у флешмобі, треба роздрукувати світлину політв’язня, сфотографувати на тлі визначної пам’ятки свого міста і розмістити із хештегом “Сейв Олег Сенцов” “Save Oleg Sentsov” у соціальних мережах.

У такий спосіб небайдужі хочуть привітати Олега із сорок другим днем народження та додати йому сил.

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День народження Сенцова! Глобальні акції підтримки українського режисера / 5 фотографий

Крім цього, українці протягом 13-16 липня організовують низку різних колективних дій та публічних демонстрацій #SaveOlegSentsov по всьому світу.

Саме на ці дні припадають важливі дати:

13 липня – день народження Олега Сенцова
14 липня – два місяці голодування Олега Сенцова та матч за 3-4 місце
15 липня – фінал ЧС-2018 у Москві
16 липня – зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі

Наприклад, сьогодні Автомайдан збирає нову акцію на підтримку Олега Сенцова  о 19.00 на Майдані Незалежності.

Читайте: Я відчуваю себе не так прекрасно - лист Сенцова Макаревич, Ахеджакова та інші: концерт на підтримку Сенцова у Москві Сущенко, Кольченко, Сенцов - скільки українських політв’язнів в тюрмах Росії

Нагадаємо, Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.

Фото: УНІАН/ Facebook

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