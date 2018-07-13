Денісова: Клих не погоджувався на поміщення до психлікарні

Український політв’язень Станіслав Клих не дозволяв переміщувати себе до психлікарні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала у Facebook, що політв’язень Станіслав Клих не давав дозволу на те, щоб його помістили до психлікарні.

– Станіслава Клиха повторно перемістили до Обласної психіатричної тюремної лікарні в Магнітогорськ. За моєю інформацією, Станіслав не давав дозволу на госпіталізацію, проте його примусово лікують невідомими препаратами. Тому я попросила повідомити про підстави переміщення Станіслава Клиха до вказаної медичної установи, його лікування з наданням відповідних документів, а також поінформувати про стан його здоров’я, – написала Денісова.

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