У дитячому таборі Джерела толерантності у Славському школярів познайомили із розмаїттям культур етнічних спільнот України в контексті гендерної рівності та на прикладі видатних жінок-вчених у світовій історії.

– Кожна з цих жінок долала неабиякі труднощі на шляху до свого успіху. Про це не варто забувати і в шкільній освіті: науковці вже давно мають перестати бути бронзовими пам’ятниками й портретами в рушниках, – вважає представниця проекту ЛакіБукс Ірина Ніколайчук, яка й розповіла дітям про жінок-науковиць у світовій історії.

Серед них: давньогрецька філософиня і астрономиня Гіпатія з Греції, польська радіофізикиня Марія Склодовська-Кюрі, біологиня із Вірменії Наталія Мелікян, болгарська літературознавиця Юлія Крістева, кримсько-татарська мовознавиця Аділє Емірова та українська математикиня Марина В’язовська.

Незабаром у рамках проекту ЛакіБукс світ побачить книга ще однієї вченої та водночас зірки відомого серіалу Теорії великого вибуху Маїм Бялік – Girling Up українською мовою.

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Після лекції відбулась бурхлива дискусія з дітьми: А коли жінки знову вирішили, що хочуть вчитися? Вони самі згадали, що так можна, або хтось підказав?, І тепер жінкам все можна, так – а якщо вони, наприклад, хочуть варити борщ, з них не сміятимуться?, Я ніколи не чула таких слів – філософиня, астрономиня…вони такі гарні! А чому їх так мало вживають?, А чому в Давній Греції дівчатам не треба було ховатися з книжками, а в Польщі – так?

За найцікавіші запитання та найвлучніші відповіді у вікторині, яку влаштувала Ірина Ніколайчук у таборі Джерела толерантності, діти отримали книжку Аліни Штефан Літо довжиною у ДНК, яку цей проект презентував на нещодавньому Книжковому Арсеналі.



Філософиня і астрономиня – у Славському дітей познайомили із гендерною рівністю / 2 фотографии

До слова, організатори Книжкового Арсеналу йдуть в ногу з часом і залучають своїх відвідувачів не тільки літературними, але й технологічними новинками.