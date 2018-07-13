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Хто виводив гроші з України за часів Януковича – у США дали відповідь

У США визначили чиновників, які здійснювали підозрілі перекази.

Міністерство фінансів США визначило щонайменше 20 чиновників, які отримували або відправляли підозрілі перекази і можуть бути причетні до виведення $700 млн з України, пише BuzzFeed News.

Серед цих осіб значиться колишній міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Хоча влада США назвала його суб’єктом розслідування державної корупції, Бойко ніколи не був засуджений в Україні.

Також повідомили й про підозрілу активність Prosperity Developments, яка підконтрольна Сергію Курченко. Протягом року зареєстрована в Панамі Prosperity Developments SA протягом одного року зробила підозрілі банківські перекази на суму $550 млн.

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Компанія Activ Solar, яку контролює зять Сергія Клюєва, провела 71 підозрілу операцію за один місяць на суму $11 млн.

Колишній міністр екології Микола Злочевський став фігурантом справи через те, що перевів $24 млн з рахунків на Кіпрі в ПриватБанк у Латвії.

До слова, ГПУ вручила обвинувальний акт екс-міністру юстиції часів президентства Віктора Януковича Олександру Лавриновичу.

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