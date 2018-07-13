Кремль розгляне звернення матері Сенцова про помилування

Звернення матері українського режисера Олега Сенцова до президента Росії Володимира Путіна про помилування розглянуть, коли воно надійде в Кремль.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

– Почекаємо, коли воно надійде. Безумовно, воно буде розглянуто і не залишиться без уваги, – сказав він.

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Нагадаємо, мати Олега Сенцова написала Путіну клопотання про помилування ще 22 червня, а 26 червня його передали Путіну.

За російським законодавством, саме материнське клопотання береться до розгляду комісією з помилування при президенті РФ у пріоритеті.

Фото: УНІАН