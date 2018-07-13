Мати Сенцова попросила Путіна про помилування

Мати українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого до 20 років у російській колонії, звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування сина.

Клопотання Людмили Сенцової опублікувала радіостанція Ехо Москви.

“Шановний Володимире Володимировичу!

Я звертаюся до вас з проханням про помилування мого сина Олега Геннадійовича Сенцова, 1976 р.н., засудженого російським судом до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації терористичного співтовариства.

Усі матері люблять своїх дітей, хочуть їм свободи і щастя. Мені важко судити про ступінь провини власного сина, хоча я знаю його як мирного громадянина і людини, захопленої своєю професією – кінорежисурою. Не буду Вас переконувати в невинності Олега, хоча сама в це вірю. Просто скажу, що він нікого не вбивав. Він уже відсидів чотири роки у в’язниці. Його чекають діти, молодший син страждає аутизмом. Їм погано без нього. Вони ніколи не будуть щасливі без батька.

Прошу Вас, Володимире Володимировичу, проявити милосердя і помилувати Олега Сенцова, не губити його життя і життя його близьких. Ми чекаємо його вдома.

22 червня 2018 Підпис: Сенцова Л.Г. “

До слова, помилувати ув’язненого в РФ може тільки президент. Саме особі, що очолює країну, законодавчо делеговано одноосібне право звільнити будь-якого громадянина країни, засудженого за кримінальний злочин, шляхом його помилування.

Згідно із законом, у РФ можуть просити про помилування мати ув’язненого, громадськість, сам ув’язнений або це може бути ініціатива президента.

Раніше повідомлялося, що Олег Сенцов не проситиме про помилування.

Саме материнське клопотання приймається до розгляду комісією з помилування при президенті РФ у пріоритеті.

До речі, сьогодні у Олега Сенцова день народження. По всій території України тривають акції підтримки політв’язня.

Нагадаємо, Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.

Фото: УНІАН