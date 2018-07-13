Не забудьте помити руки! Трампу нагадали про Сенцова перед зустріччю з Путіним

Українські активісти вирішили нагадати президенту США Дональду Трампу перед його зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним про незаконно ув’язненого українського режисера Олега Сенцова.

Українські активісти запустили у Twitter флешмоб #SaveOlegSentsov, аби нагадати Дональду Трампу про незаконно ув’язненого українського режисера Олега Сенцова, повідомляє Євромайдан SOS.

13 липня – останній робочий день перед зустріччю Трампа та Путіна в Гельсінкі.

– Давайте нагадаємо президенту США, що одним із ключових питань на цих перемовинах має стати звільнення Олега Сенцова та усіх заручників Кремля.

Це дуже просто зробити. Президент США веде світову політику у Twitter. Тож зайдіть у свій Twitter і клікніть на автоматичний твіт, – йдеться у повідомленні.

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Пост містить посилання із пропозицією твітнути англійською мовою повідомлення з текстом Дональде Трамп, нагадайте Путіну, що настав час звільнити Сенцова та всіх українців, утримуваних у заручниках Кремлем.

Допис супроводжує малюнок, на якому Путін простягає Трампу закривавлену руку.

– Містер Трамп, не забудьте помити ваші руки! – йдеться на картинці.

Нагадаємо, сьогодні, в день народження Олега Сенцова, по всій території України продовжуються акції підтримки політв’язня.