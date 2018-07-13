ООН направила на Донбас гуманітарну допомогу

Організація об’єднаних націй відправила на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей 13 вантажівок гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Вантажні автомобілі ООН пройшли через контрольний пункт в’їзду-виїзду Новотроїцьке Волноваського району Донецької області.
– Прослідувало 13 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від ООН. Всього оформлено вантаж загальною масою 167,4 тонни, – уточнили у відомстві.
До слова, за минулу добу троє українських військових отримали поранення на Донбасі.
Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, згідно з якою Росія зобов’язана вивести війська з Придністров’я.
Фото: Dreamstime
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+