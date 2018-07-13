PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / ООН направила на Донбас гуманітарну допомогу/

ООН направила на Донбас гуманітарну допомогу

Організація об’єднаних націй відправила на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей 13 вантажівок гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Вантажні автомобілі ООН пройшли через контрольний пункт в’їзду-виїзду Новотроїцьке Волноваського району Донецької області.

– Прослідувало 13 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від ООН. Всього оформлено вантаж загальною масою 167,4 тонни, – уточнили у відомстві.

До слова, за минулу добу троє українських військових отримали поранення на Донбасі.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, згідно з якою Росія зобов’язана вивести війська з Придністров’я.

ФотоDreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Олег Сенцов
Мати Сенцова попросила Путіна про помилування
День народження Сенцова! Глобальні акції підтримки українського режисера
оос
Бойовики застосували заборонені міномети. Поранені троє військових
украина-нато
Вивести війська з Донбасу і звільнити полонених – заява України і НАТО до РФ
столтенберг
Столтенберг назвав 5 кроків для врегулювання конфлікту на Донбасі
На Хрещатику вивісили прапори Хорватії
Декларації з лікарем в Україні – нові правила
Винні у катастрофі MH-17 сидітимуть в українських тюрмах – Рада
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка