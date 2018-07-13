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Погода в Україні на сьогодні, 13 липня (КАРТА)

12 липня на всій території України, крім східної частини, пройдуть грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 5-10 м/сек.

Температура вночі 15-19°С, на узбережжі морів до 22°С; вдень 25-27°С, у південній частині до 33°С.

Читайте: 33-градусна спека і знову дощі: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У Києві вдень очікуються дощ і гроза.

Температура вночі 17-19°С, вдень 25-27°С.

До речі, раніше з’явився детальний прогноз погоди в Україні на липень.

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