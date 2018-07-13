Попри мораторій! Де, як і чому в Україні нелегально скуповують землю

У селі Щербанка на Одещині місцеві мешканці збираються у клубі. Вирішують, як відвойовувати землю. Вона попід тином, але використовувати її не можуть.

Для людей – землі немає. А от для сумнівних громадських організацій – є.

Голова сільради своїм розпорядженням погодила віддати 2,5 тис. га землі фейковим інвалідам. Заздалегідь знаючи, що це підставні організації. Їх вже прозвали невловимі інваліди.

Для кого вони слугують прикриттям – до сих пір загадка.

У селян наполеонівські плани. От і генпрокуратуру у Києві вже пікетували. Але, натякають,якщо виділення землі не доб’ються, готуються до більш радикальних дій.

На Волині польовим креативом поки не займаються. Але за свою землю люди готові стояти до кінця. За неї, рідну навіть дороги вже перекривали.

Бо комусь дуже знадобилася земля, але не сама вона, а те що під нею.

Ділянки сільська рада віддали фірмі – не сільськогосподарській, а тій, яка видобуває вугілля – потайки в оренду. Хоча держакти на пасовище селяни отримали майже 10 років тому.

Не стихають суперечки і в селі на Одещині, яка сьогодні – ну просто рекордсмен за гостротою земельних суперечок.

Від місцевого магната потерпає не лише місцевий бюджет, а й прості селяни, чиї паї обробляють без дозволу та орендної плати. Градус напруги зашкалює. У хід йдуть вже трактори, доходить навіть до стрілянини.

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Чому ж у 21 столітті такі жорсткі баталії? Експерти переконані: це наслідок мораторію на продаж земель сільгосппризначення.

В Міністерстві юстиції кажуть: про гармидер з землею знають. І справа тут не в законах, а в тому як їх виконують.

Пішли в хід і у Харкові. Через намір депутатів віддати під забудову суперечливу ділянку активісти штурмували Харківську міськраду.

Мова йде про гектари. Вони поруч із стадіоном Металіст, де проходять і матчі УЄФА. Зазвичай європейська футбольна асоціація не дозволяє забудовувати прилеглі до арен території.

Фіктивні земельні аукціони, ігнорування громадських слухань. Це вже не виняток, а радше правило.

Тому кулачні та тракторні бої в Україні будуть продовжуватися. Вільної землі стає все менше а скандалів більше.

До слова, контрабанда в Україні: сірі схеми та як зупинити.