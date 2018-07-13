Пройти крізь вітрину. Як отримати компенсацію за травму у торговому центрі

Як діяти у випадку, коли ви не помітили вітрину чи скло в магазині й ненароком травмувалися або розбили його – у матеріалі Фактів ICTV.

Ситуація, на перший погляд, виглядає дещо комічно: не помітити начисто витерту вітрину або скляні двері та протаранити їх. Однак неодноразово це закінчувалося розбитим обличчям, порізами та моральними травмами. Більше, того власники таких магазинів, навіть не поспішають вибачатись, не кажучи про відшкодування.

У яких випадках варто вимагати компенсацію

У цьому питані нам допоміг розібратися адвокат, доктор права Іван Ліберман.

Спочатку варто зрозуміти на кому лежить відповідальність за подію. У випадку, якщо ви йшли від вітрини заднім ходом і спиною вдарилася і скло посипалося – це неуважність, тому відповідальність ляже на ваші плечі.

Однак, якщо людина не бачить скляних дверей або вітрину, бо вони ідеально витерті та прозорі, і вдаряється, то тут відповідати доведеться власнику магазину (орендатору, суборенда тору. – Ред.).

У законі України Про захист прав споживачів зазначено, що кожна особа має право на повну, достовірну та передчасну інформацію ще перед тим, як вона отримає ту чи іншу послугу або придбає товар. Це стосується також і забезпечення самого доступу до цього товару, – зазначає адвокат.

Приклад

Людина прямує, аби щось дізнатися або купити, але не помітивши скляні двері, вдаряється, то тоді відповідальність несе юридична особа або власник цього бізнесу.

Менеджмент магазину був зобов’язаний проконтролювати, аби на дверях чи вітринах були розміщені спеціальні наліпки, які сигналізують та попереджають про наявність перешкоди.

– При чому вони мають бути розміщені на рівні людського зросту (Наліпки мають наклеїти на рівні дорослого зросту, підліткового та дитячого. – Ред.). Окрім цього перед такими перепонами для людей з вадами зору повинні встановити відповідні нашарування на підлозі. Це обов’язково. Вони йдуть з тростиною і так відчувають перешкоди, – розповідає Іван Ліберман.

Отримав травму у торговому центрі – інструкція

Зібрати свідчення всіх очевидців. Просто попросіть номери телефонів, які бачили, що відбулося. Потім у суді можна буде використовувати їх свідчення. Викликайте медиків. Якщо є порізи чи просто забої, потрібно, аби це зафіксували медики. Надалі вони також можуть бути свідками у справі. Викликайте поліцію.

Лайфхак:

Знімайте себе на фоні цієї події, якнайбільше. Важливо! Фото та відео на місці події варто робити так, аби потерпіла людина була в кадрі. Це звільнить вас від додаткових експертиз.

Наприклад, якщо ви знімали відео та коментували поза кадром, то вам знадобиться робити фоноскопічну експертизу, аби довести, що саме ваш голос за кадром, а вона робиться роками.

На відео не соромтесь коментувати та жестикулювати, а знімати варто так аби вас було видно у повний зріст.

Також можна надіслати адвокатський запит до власника будівлі для отримання відео з камери внутрішнього спостереження. Теж саме стосується поліції – там можуть надати відео з нагрудних камер правоохоронців, які працювали на події.

На яку компенсацію ви можете претендувати

Якщо суд визнає, що магазин не виконав своїх зобов’язаннь перед споживачем, то:

людина звільняється від судового збору, сума якого може сягати 5 тис. грн

всі витрати, які зазнала потерпіла сторона, покладаються на обвинуваченого (лікування, відновлення пошкодженого або знищеного одягу та техніки)

відшкодування моральної шкоди. Ганьба, недоотримана вигода, погіршення нормального стану життя (поганий сон чи апетит). В Україні зазвичай сума компенсації за моральні збитки становить 5-30 тис. грн.

– Людина 100% виграє суд, якщо діяти в рамках Цивільно-процесуального комплексу. Справа у тому наскільки швидко людина отримає судове рішення, а потім компенсацію. Виграти суд це лише 50% дистанції, друга річ – це отримати кошти. Це ціла процедура, – зазначає адвокат Іван Ліберман.

У випадку, якщо власник магазину не виплатить компенсацію добровільно, то буде розпочата процедура примусового стягнення боргу. Однак тоді обвинуваченому це обійдеться у значно більшу суму.

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві в магазині одного з торгових центрів жінка вдарилася об скляну вітрину. У постраждалої зламаний ніс.

Фото: Dreamstime.