Рада підтримала здешевлення розмитнення авто на єврономерах

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах. За проголосували 265 народних депутатів.

Відповідно до законопроекту №8487, пропонується нова формула розрахунку акцизного податку.

За основу братиметься базова ставка в 50 євро для машин на бензиновому двигуні і 75 євро для машин на дизельному двигуні.

Для розрахунку акцизу, цю суму потрібно буде помножити на кількість років з наступного року після виробництва машини і коефіцієнт об’єму двигуна (об’єм двигуна в кубічних сантиметрах, який ділиться на 1000).

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