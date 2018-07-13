Стан задовільний, він під наглядом медиків – РФ про здоров’я Сенцова

Стан здоров’я незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова залишається задовільним. Він перебуває під наглядом медпрацівників, повідомили в Росії.

Олег Сенцов знаходиться під постійним наглядом медпрацівників колонії, повідомляє Рада з прав людини при президенті РФ.

За інформацією, Сенцова щодня оглядають медпрацівники установи, проводяться клініко-лабораторні дослідження.

Крім того, йому призначена та проводиться підтримуюча терапія, спрямована на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

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Фактів відмови українського політв’язня від медичної допомоги та терапії не зареєстровано.

У Росії заявляють, що стан здоров’я Олега Сенцова оцінюється як задовільний.

До слова, минулого тижня Олег Сенцов написав листа, в якому розповів, що почувається нормально, однак не настільки прекрасно, як може здатися деяким уповноваженим правозахисникам.

Фото: УНІАН