Топ-7 найефективніших депутатів 8 сесії Ради

Експерти проаналізували діяльність Верховної Ради 8 сесії VIII скликання й назвали кількість прийнятих законопроектів та найефективніших депутатів.
Інститут публічної політики та консалтингу ІНПОЛІТ проаналізував діяльність Верховної Ради 8 сесії VIII скликання та розповів про прийняті законопроекти і найефективніших депутатів.
За період з 6 лютого по 13 липня 2018 року народні обранці спромоглися прийняти в цілому 89 законопроектів. Серед народних депутатів найефективнішою стала Ірина Луценко.
Парламентарі отримували по 2 бали за кожний прийнятий ВР законопроект, де вони були першими авторами та по 1 балу, де вони значилися співавторами.
Загалом сімка найефективніших депутатів виглядає наступним чином:
- Ірина Луценко – 16 балів;
- Олег Ляшко – 14 балів;
- Ніна Южаніна – 10 балів;
- Михайло Довбенко – 10 балів;
- Сергій Пашинський – 10 балів;
- Андрій Вадатурський – 9 балів;
- Ірина Геращенко – 9 балів;
- Олександр Третьяков – 8 балів.
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Лідерами в активності законодавців виявилися президент Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Вони мають по 16 прийнятих законів їхнього авторства.
До слова, Верховна Рада ухвалила необхідні для траншу МВФ правки до законодавства про Вищий антикорупційний суд.