Топ-7 найефективніших депутатів 8 сесії Ради

Експерти проаналізували діяльність Верховної Ради 8 сесії VIII скликання й назвали кількість прийнятих законопроектів та найефективніших депутатів.

Інститут публічної політики та консалтингу ІНПОЛІТ проаналізував діяльність Верховної Ради 8 сесії VIII скликання та розповів про прийняті законопроекти і найефективніших депутатів.

За період з 6 лютого по 13 липня 2018 року народні обранці спромоглися прийняти в цілому 89 законопроектів. Серед народних депутатів найефективнішою стала Ірина Луценко.

Парламентарі отримували по 2 бали за кожний прийнятий ВР законопроект, де вони були першими авторами та по 1 балу, де вони значилися співавторами.

Загалом сімка найефективніших депутатів виглядає наступним чином:

Ірина Луценко – 16 балів;

Олег Ляшко – 14 балів;

Ніна Южаніна – 10 балів;

Михайло Довбенко – 10 балів;

Сергій Пашинський – 10 балів;

Андрій Вадатурський – 9 балів;

Ірина Геращенко – 9 балів;

Олександр Третьяков – 8 балів.

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Лідерами в активності законодавців виявилися президент Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Вони мають по 16 прийнятих законів їхнього авторства.

До слова, Верховна Рада ухвалила необхідні для траншу МВФ правки до законодавства про Вищий антикорупційний суд.