Тримайся і живи! У мережі вітають Сенцова з днем народження

Олегу Сенцову виповнилося 42 роки, і 4 з них він провів у тюрмах Росії. Сьогодні також уже 61-й день його голодування. З днем народження політв’язня Кремля вітають у соцмережах усі небайдужі.
Сенцова вітають з днем народження лідери держав, політики, письменники, художники і прості українці.
До речі, у соцмережах проходить масовий флешмоб. Щоб взяти участь у ньому, треба роздрукувати світлину Сенцова, сфотографувати фото на тлі визначної пам’ятки свого міста і розмістити із хештегом Save Oleg Sentsov у соціальних мережах.
Долучитися до акції заохочує група у Facebook Save Oleg Sentsov.
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Фото: Save Oleg Sentsov