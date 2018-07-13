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Тримайся і живи! У мережі вітають Сенцова з днем народження

Олегу Сенцову виповнилося 42 роки, і 4 з них він провів у тюрмах Росії. Сьогодні також уже 61-й день його голодування. З днем народження політв’язня Кремля вітають у соцмережах усі небайдужі.

Олег Сенцов

Сенцова вітають з днем народження лідери держав, політики, письменники, художники і прості українці.

До речі, у соцмережах проходить масовий флешмоб. Щоб взяти участь у ньому, треба роздрукувати світлину Сенцова, сфотографувати фото на тлі визначної пам’ятки свого міста і розмістити із хештегом Save Oleg Sentsov у соціальних мережах.

Долучитися до акції заохочує група у Facebook Save Oleg Sentsov.

Читайте: День народження Сенцова! Глобальні акції підтримки українського режисера

На Фактах ICTV ви знайдете останні новини про Сенцова та інших незаконно засуджених у Росії у розділі Політв’язні України.

Фото: Save Oleg Sentsov

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