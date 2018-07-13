В поточному році буде завершено реконструкцію Центру матері і дитини ім.Руднєва в Дніпрі, а вже зараз хірургічний корпус Центру отримав сучасний ангіограф, який використовується для операцій на судинах і головному мозку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко. Досі подібні операції дітям Дніпропетровської області можна було зробити лише в Києві.

За словами Резніченка, купівля обладнання і реконструкція медичних установ проводиться за рахунок обласного бюджету.

– Вивести медицину на новий рівень – таке завдання ставить президент України Петро Порошенко. Щоб втілити його в життя, ми щорічно відкриваємо по одній оновленій обласній лікарні. Один із прикладів – хірургічний корпус дніпровського Центру матері і дитини ім. Руднєва. Ми будуємо його з нуля. Паралельно ми купуємо обладнання, – сказав губернатор Дніпропетровщини.



Центр матері та дитини стане унікальним медзакладом Дніпропетровщини – Резніченко / 2 фотографии

Операційний блок будується за європейськими стандартами, тут передбачено антибактеріальне покриття стін та системи стерильного повітря. Також в споруджуваному зараз хірургічному корпусі будуть кардіохірургія, відділення голови і шиї, пластична хірургія.

Резніченко також зазначив, що нове хірургічне відділення зможе збільшити кількість операцій в 3,5 рази – до 7000 на рік. Крім цього, тут будуть розташовані сучасні рентген-кабінет, кабінет томографії, палати, операційний блок з чотирма операційними, зал лікувальної фізкультури, масажні кабінети, а також єдиний в області басейн для дітей з асфіксією.

– Всі об’єкти, які ми будуємо або реконструюємо – це комфортні доброзичливі простори, – підкреслив Резніченко.



Центр матері та дитини стане унікальним медзакладом Дніпропетровщини – Резніченко / 2 фотографии

В даний час будівельники завершують обробку фасаду і ведуть внутрішні роботи.

Як повідомлялося раніше, реконструйований педіатричний корпус Центру матері і дитини ім. Руднєва в минулому році відкрив президент Петро Порошенко.

– Це спільний проект держави і регіону. Це результат моєї програми децентралізації влади, коли громада сама визначає свої пріоритети і направляє туди гроші, – сказав президент.

Нагадаємо, що згідно з рейтингом губернаторів, складеним журналом Кореспондент, Валентин Резніченко посів друге місце за показниками економічного, фінансового і соціального розвитку регіонів.