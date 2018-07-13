У Львові скасували 4 рейси до Туреччини та Тунісу

Причини скасування чотирьох рейсів авіакомпанії Bravo Airways невідомі.

Міжнародний аеропорт Львів ім. Д. Галицького повідомив про скасування чотирьох рейсів авіакомпанії Bravo Airways.

Як поінформували у прес-службі аеропорту, скасовано рейси Анталія (Туреччина)-Львів-Анталія та Монастір (Туніс)-Львів-Монастір.

– Рейси авіакомпанії Bravo Airways BAY4714/4713 на лінії Анталія-Львів-Анталія, які повинні були виконуватись 13 липня о 15.35/16.35 та рейси BAY7376/7375 на лінії Монастір-Львів-Монастір, які повинні були виконуватись 14 липня о 12.30/13.40 скасовані авіакомпанією, – повідомляє прес-служба.

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Причини скасування рейсів не повідомляються. Також відсутня інформація, коли і як пасажири скасованих рейсів, які очікують в аеропортах Туреччини і Тунісу, повернуться до Львова, і чи відбудеться виліт зі Львова туристів до цих країн.

До слова, Факти ICTV з’ясували, на які компенсації може розраховувати людина у разі скасування рейсу.