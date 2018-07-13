Україні загрожує дефолт, якщо терміново не відновити співпрацю з МВФ

Для України критично відновити співпрацю з МВФ до того, часу як фонд піде на літні канікули (20 липня). Перенесення приїзду місії МВФ на осінь призведе до ризику неотримання урядом нового траншу.

Про це заявив президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала.

На його думку, якщо перенести переговори про співпрацю на осінь, то до вимог щодо цін на газ для населення додадуться вимоги щодо збалансування бюджету.

– І цей процес може затягнутись до 2019 року. Цей рік є виборним, публічну допомогу отримувати не варто. І тоді країні може загрожувати дефолт, – заявив Фіала.

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За словами представників Європейської бізнес асоціації, МВФ не веде переговорів про співпрацю з країнами під час виборчих кампаній.

Тобто, на час президентської і парламентської кампаній транш виділятись не буде.