PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / В Україні можуть заблокувати 180 сайтів – ПОВНИЙ СПИСОК/

В Україні можуть заблокувати 180 сайтів – ПОВНИЙ СПИСОК

Служба безпеки України почала розсилати українським провайдерам припис із вимогою відключити доступ до 180 інтернет-ресурсів. Повний список санкційних сайтів з’явився в мережі.

СБУ

Повний список санкційних сайтів і приклад листа, який СБУ розсилає українським провайдерам, опублікувало видання UBR.

У тексті листа зазначається, що заблокувати інтернет-ресурси необхідно в рамках виконання рішення РНБО про введення санкцій від 2 травня 2017 року, введеного в дію указом президента України від 14 травня 2018 року.

– Рішенням РНБО України розширено використання такого виду санкцій як блокування інтернет-провайдерами доступу до інтернет-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів. (…)

З метою запобігання загроз інформаційній безпеці України просимо вжити заходи, спрямовані на виконання рішення РНБО в частині блокування доступу до ресурсів, – йдеться у тексті.

Читайте: Блокування сайтів в Україні: ОБСЄ не схвалює законопроект

Нагадаємо, СБУ підтримала внесення змін у чинне законодавство щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Кібератака
Росія планувала отруїти воду по всій Україні – СБУ
Блокування сайтів в Україні: ОБСЄ не схвалює законопроект
Кремль спробував атакувати Україну новим фейком
Інформаційна безпека України: СБУ підтримала законопроект
СБУ
Анонім погрожує вбити дітей-заручників. СБУ перевіряє інформацію
У Херсоні бізнесмен замовив вбивство колишнього компаньйона
СБУ припинила діяльність мережі антиукраїнських інтернет-провокаторів
Закликали до заворушень на День Конституції. СБУ затримала двох провокаторів
Серйозний крок: Міноборони дозволили закупівлю зброї за кордоном
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка