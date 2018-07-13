В Україні можуть заблокувати 180 сайтів – ПОВНИЙ СПИСОК

Служба безпеки України почала розсилати українським провайдерам припис із вимогою відключити доступ до 180 інтернет-ресурсів. Повний список санкційних сайтів з’явився в мережі.

Повний список санкційних сайтів і приклад листа, який СБУ розсилає українським провайдерам, опублікувало видання UBR.

У тексті листа зазначається, що заблокувати інтернет-ресурси необхідно в рамках виконання рішення РНБО про введення санкцій від 2 травня 2017 року, введеного в дію указом президента України від 14 травня 2018 року.

– Рішенням РНБО України розширено використання такого виду санкцій як блокування інтернет-провайдерами доступу до інтернет-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів. (…)

З метою запобігання загроз інформаційній безпеці України просимо вжити заходи, спрямовані на виконання рішення РНБО в частині блокування доступу до ресурсів, – йдеться у тексті.

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