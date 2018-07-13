В Україні панує закон сили, а не сила закону! Як це змінити

Права людини не порушуватимуться, якщо вона їх чітко знатиме і розумітиме механізми реалізації цих прав. В Україні рівень правової обізнаності дуже низький. Українець Сергій Бреус хоче це змінити завдяки своїй ідеї на національному проекті Нові лідери.

На національний проект Нові лідери 26-річний Сергій Бреус прийшов з проектом Правничого хабу для людей похилого віку.

Його ідею відбірковий комітет проекту відібрав до сотні найкращих.

Так, працюючи при територіальних центрах соціального обслуговування, Сергій зрозумів, що держава може надавати право-просвітницькі послуги лише окремим соціально-вразливим категоріям пенсіонерів, які надаватимуть певні довідки.

Тоді у нього і виникла ідея допомагати всім пенсіонерам, незалежно від категорій чи довідок.

Далі – пряма мова.

Захист прав пенсіонерів

– Питання захисту прав людини на сьогодні дуже актуальне.

На жаль, у людей пенсійного віку найменше можливостей захистити свої права чи піти десь дізнатися, як це зробити шляхом різноманітних освітніх проектів.

У мене виникла ідея працювати з тими людьми, яким найскладніше, в яких немає можливостей піти і у приватному порядку навчитися самостійно захищати свої права.

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Щоб права не порушувались

– Права людини не порушуватимуться, якщо вона їх чітко знатиме, розумітиме механізми реалізації цих прав.

Наприклад, що може робити працівник правоохоронних органів у конкретній ситуації, а що – ні; що може робити працівник ЖЕКу, а що, знову ж таки, неприпустимо.

Задача правового хабу для людей похилого віку – не просто покращити знання права, а дати людям можливість критично ставитись до того, що відбувається поруч.

Люди мають ставити частіше питання, які їх турбують. “Чому не прибирається прибудинкова територія? Чому зі мною не укладається договір про житло-комунальні послуги? Чому мені не оформили житлову субсидію?”

Потрібно ставили питання до себе, як до громадянина, до політиків та інших суб’єктів, з якими входимо у договірні відносини.

За допомогою права можна вирішити багато проблем. Не за рахунок криків і скандалів, а цивілізованих речей.

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Як порушуються права

– Колись моїм родичам відмовляли у призначенні житлової субсидії. На той час, у 2017 році, житлова субсидія не призначалась, коли особа здійснювала покупку на суму понад 50 тис. грн.

Родичі звернулись до управління праці соціального захисту свого міста. Там їм повідомили, що не лише купівля, але й продаж. Тобто, отримання доходу від продажу чогось на дану суму. Але ж такої підстави для відмови у наданні житлової субсидії немає.

Чиновник-бюрократ просто знайшов якусь “лазівку”.

Я порадив письмово звернутись – написати заяву, подати декларацію – і субсидія була призначена. І випадків, коли чиновник зловживає своїм правовим становищем, дуже багато.

Завжди раджу громадянам іти до кінця: письмово звертатись, чекати офіційну відповідь, і реагувати на порушення прав, якщо такі є.

Чиновник досить часто не читає закони. Для нього, його слово – закон.

І наша задача, щоб люди намагалися самостійно відкрити Закон. Якщо в них не має доступу до законодавчої бази, зверталися б до центру безоплатної правової допомоги, де ми б їм допомогли.

У суспільстві панує закон сили, а не сила закону. Коли пануватиме друге, і ми дотримуватимемося кожної букви, тоді і будуть чіткі результати.

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Спілкувалася Анастасія Скоблюк

Фото: Huy Phan/Unsplash