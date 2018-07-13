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Закон про освіту: Порошенко домовився про продовження діалогу з Угорщиною

Президент Петро Порошенко домовився про продовження діалогу з Угорщиною щодо мовної статті закону про освіту.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко домовився з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про продовження діалогу щодо мовної статті закону про освіту, передає 112 Україна.

З представником Угорщини президенту вдалося поговорити під час саміту НАТО у Брюсселі.

– У нас є і має бути діалог з угорцями. Можу сказати, що на саміті НАТО я мав коротку зустріч з прем’єром Орбаном. Ми домовилися, що на рівні міністрів закордонних справ і міністрів освіти ми продовжимо діалог та імплементуємо рішення Венеціанської комісії. Але Україна захищатиме свої національні інтереси, – сказав Порошенко.

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До слова, Угорщина хоче, аби в Україні ухвалили закон, який надасть угорській мові можливого статусу офіційної у певних регіонах.

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