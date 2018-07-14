Активіста Рамазанова випустили з СІЗО в Криму

В анексованому Росією Криму випущений з СІЗО кримськотатарський активіст Ісмаїл Рамазанов, якого звинувачують у “роздмухуванні ненависті” за допомогою інтернет-рації Zello.

Суд 12 липня відмовився продовжити арешт кримськотатарському активісту Ісмаїлу Рамазанову. При цьому він уже провів у СІЗО Сімферополя майже півроку і через 10 днів все одно мав вийти на свободу. Запобіжний захід Рамазанова змінений на підписку про невиїзд, повідомляє громадське об’єднання Кримська солідарність.

Рамазанов був затриманий 23 січня. Він стверджував, що був побитий під час затримання співробітниками ФСБ.

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Рамазанов фігурує серед 64 українських в’язнів у Росії, звільнення яких вимагає Олег Сенцов. Український режисер уже два місяці тримає голодування в російській колонії з такимим вимогами.

Нагадаємо, мати політв’язня Олега Сенцова написала Путіну клопотання про помилування ще 22 червня, а 26 червня його передали Путіну.