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Бойовики активізувалися на всіх напрямках. Поранені військові ЗСУ

Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі 2 рази з важкого озброєння. Поранені двоє військових.

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Про це повідомляє прес-центр ООС.

На Луганському, Попаснянському, Світлодарському і Горлівському напрямках відзначалися поодинокі обстріли підрозділів ООС в районах населених пунктів Кримське, Кряківка, Троїцьке, Новолуганське і Южне. При цьому, противник застосував по захисникам Новолуганського 82-мм міномет і випустив 8 мін.

На Донецькому напрямку окупанти продовжили активні провокаційні заходи, щоб викликати вогонь у відповідь. Застосовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю ворог обстріляв позиції українських захисників в районах населених пунктів Мар’їнка, Опитне, Кам’янка та Піски.

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На Маріупольському напрямку за минулу добу знову найбільша кількість обстрілів.

Прицільний, провокаційний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти відкривали по позиціях біля населених пунктів Талаківка, Водяне, Гнутово, Широкіно і Пищевик.

За уточненими даними розвідки 4 окупантів поранені.

Нагадаємо, під час бойових дій на Донбасі 10 липня загинув 23-річний військовий із Львівської області Володимир Лужецький.

Фото: УНІАН.

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