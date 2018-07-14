Частина вертольотів Airbus піде ЗСУ – Порошенко

Порошенко заявив про необхідність направити частину вертольотів Airbus Helicopters для потреб ЗСУ.

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками компанії Airbus Helicopters, яка має намір поставити Україні 55 вертольотів, зазначив, що частина цієї авіатехніки могла б піти для потреб Збройних сил України, і попросив внести уточнення під час реалізації контракту.

Як повідомляє в суботу прес-служба президента України, під час зустрічі з виконавчим директором компанії Airbus Helicopters Бруно Евеном (Bruno Even), старшим віце-президентом, директором за регіоном Європа компанії Airbus Helicopters Олів’є Мішалоном (Olivier Michalon) і послом Франції в Україні Ізабель Дюмон глава Української держави наголосив на потребі у вертольотах у Збройних сил України, особливо в умовах захисту територіальної цілісності та суверенітету України.

– Наша Україна зараз відбиває російську агресію і сума, що виділяється на цей контракт, є дуже значною, і ми б просили, щоб частина цього контракту, частина вертольотів, могла б піти для Збройних сил України, – сказав Порошенко і попросив врахувати це побажання під час підготовки основнох угоди, підписання якої має відбутися через місяць.

Порошенко зазначив, що також доручив прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману і міністру внутрішніх справ Арсену Авакову опрацювати це питання і за необхідності внести уточнення щодо комплектації вертольотів для таких цілей.

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Також Порошенко наголосив на необхідності у вертольотах для надання медичних послуг у сільській місцевості, особливо в гірських районах – Прикарпатті, Закарпатті, Львівщині.

– Також я думаю, що це буде враховано. Щоб на сьогоднішній день лікар діставався до пацієнта не 24 години, а міг би за лічені хвилини або хоча б години надати необхідну допомогу і створити умови для евакуації потерпілого, – зазначив президент.

Як повідомлялося, Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та Франції про офіційну підтримку в створенні єдиної системи авіаційної безпеки та захисту в Україні, яка передбачає в тому числі закупівлю 55 вертольотів.

Фото: airbushelicopters.ru