Метро на Виноградар: скільки будуватимуть і яка ціна

Будівництво першої черги Сирецько-Печерської лінії метро до житлового масиву Виноградар обійдеться в 6,3 млрд гривень.
Про це повідомляється на сайті КМДА.
Передбачається будівництво двох станцій метро — Мостицька та Проспект Правди, а також відгалуження в бік майбутньої станції Виноградар.
Термін будівництва складе 36 місяців.
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Фінансування витрат на будівництво лінії метрополітену здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Києва.
Раніше Факти ICTV писали, що Київський метрополітен у системі держзакупівель Prozorro оголосило тендер на будівництво лінії метро від станції Сирець на житловий масив Виноградар.
Фото: YouTube.
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