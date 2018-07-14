Метро на Виноградар: скільки будуватимуть і яка ціна

Будівництво першої черги Сирецько-Печерської лінії метро до житлового масиву Виноградар обійдеться в 6,3 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Передбачається будівництво двох станцій метро — Мостицька та Проспект Правди, а також відгалуження в бік майбутньої станції Виноградар.

Термін будівництва складе 36 місяців.

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Фінансування витрат на будівництво лінії метрополітену здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Києва.

Раніше Факти ICTV писали, що Київський метрополітен у системі держзакупівель Prozorro оголосило тендер на будівництво лінії метро від станції Сирець на житловий масив Виноградар.

Фото: YouTube.