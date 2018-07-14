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Морські піхотинці США та України провели навчання біля Криму

У рамках міжнародних військових навчань Сі Бріз взвод резервістів морської піхоти США разом з українськими морськими піхотинцями провели навчання з нападу на уявного ворога.

Навчання відбулись в Миколаївській області приблизно за 150 кілометрів від окупованого Росією Кримського півострова, повідомляє Голос Америки з посиланням на військове видання США Stars and Stripes.

– Автоматні черги та мінометні постріли лунали в українському степу, коли військові обох країн забезпечували прикриття вогнем для броньованих українських машин БТР-4, які швидко перевозили піхоту на позиції. Українські піхотинці чимдуж помчали до цілей для відпрацьовування бойових дій з цілями. Того ж вечора патрулі морських піхотинців США разом з партнерами з України проводили засади у темний час доби, залучаючи мінометну підсвітку та прилади нічного бачення з обох країн, -повідомляє видання.

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Відпрацювання нападів у світлий час доби та засад у темний час доби – це наземна частина навчань Сі Бріз в районі Чорного моря, основна частина яких відбувається на морі. Метою навчань було посилити бойову ефективність та рішучість серед 17 країн-союзників та партнерів, які беруть участь в навчаннях Сі Бріз цього року.

Нагадаємо, ЗСУ відпрацювали біля Криму оборону морського узбережжя і відбиття наступу з окупованих територій.

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