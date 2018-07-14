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МВС придбало у Франції 55 вертольотів Airbus Helicopters

14 липня в Кабінеті міністрів України відбулася церемонія підписання контракту із французькою компанією Airbus Helicopters на поставку 55 вертольотів для Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Від імені України підпис під документом поставив генеральний директор держпідприємства УАТП Хорів-Авіа (належить МВС) Геннадій Бали, з французької сторони – гендиректор Airbus Helicopters Бруно Івен (Bruno Even).

Контракт був підписаний у присутності прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, посла Франції в Україні Ізабелль Дюмон, керівниками МВС і відомств, які входять в його структуру.

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– Вчора президент Порошенко підписав ратифікаційні документи, і у нас є всі підстави почати працювати, step by step, так щоб ще в цьому році вертольоти були тут, – заявив Аваков.

Посол Франції у свою чергу зазначила символічність дати підписання контракту, так як сьогодні відзначається национальнй свято Франції – День взяття Бастилії.

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МВС придбало у Франції 55 вертольотів Airbus Helicopters / 3 фотографии

Нагадаємо, Україна купує для МВС 55 вертольотів моделей H 225, H 145, М 125. У 2018 року МВС планує отримати перші чотири вертольоти для нової служби реагування міністерства. Загальна сума угоди становить 551 млн євро, з яких 475 млн євро залучаються у вигляді кредиту під 4,25% річних від Державного казначейства Франції та консорціуму французьких банків.

МВС пояснило закупівлю вертольотів необхідністю оновлення авіапарку.

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