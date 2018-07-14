Погода в Україні на сьогодні, 14 липня (КАРТА)

14 липня вночі на Лівобережжі та місцями у західних областях, вдень в Україні, крім півдня, короткочасні дощі, місцями грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 10-15°С, вдень 18-23°С; на решті території вночі 13-18°С, у південній частині подекуди 20-22°С, вдень 23-28°С, на півдні та сході країни до 32°С.
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У Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі 16-18°С, вдень 24-26°С.
До речі, раніше з’явився детальний прогноз погоди в Україні на липень.
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