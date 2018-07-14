Проїзд у метро Києва здорожчав: як зекономити

14 липня у Києві проїзд на всі види громадського транспорту здорожчав до 8 грн. Це стосується і метро, але є способи заощадити. Факти ICTV з’ясували, як це зробити.
Здорожчання проїзду у Києві
Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження КМДА про підвищення тарифів на проїзд у столичному транспорті – метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та у міській електричці – з суботи, 14 липня. Разовий квиток тепер коштує 8 грн.
Проте до кінця липня можна їздити у міському пасажирському транспорті за раніше придбаними за попередньою вартістю жетонами та разовими квитками старого зразка – без доплати.
Водночас ті, хто звик розраховуватися банківською карткою, платитимуть як за разову поїздку – по 8 грн.
Підвищення тарифів не позначилось на пенсіонерах, ветеранах АТО, чорнобильцях та інших пільгових категоріях громадян.
Що зміниться у метро
У Київському метрополітені детально розповіли, як відбуватиметься перехід на нові тарифи:
- записані поїздки на безконтактні картки метро або метропас залишаються дійсними (метропас можна поповнити на Кловській, безконтактні картки метро – на будь-якій станції);
- до кінця липня всі придбані місячні проїзні квитки залишаються дійсними;
- сині жетони замінять на зелені – до серпня їх можна обміняти без доплати;
- один жетон обмінюється у будь-якій касі, два і більше – у сервісних центрах на станціях Майдан Незалежності, Дорогожичі, Політехнічний інститут, Дарниця (вестибюль №2) з 8.00 до 19.00 без вихідних;
- до вересня сині жетони можна обміняти пропорційно або з доплатою у сервісних центрах на станціях на вказаних вище станціях.
- з 1 вересня сині жетони обміну не підлягають.
Як зекономити на проїзді у метро
Якщо придбати одразу 50 поїздок у метро на спеціальну картку, одна поїздка коштуватиме 6,5 грн.
Можна також користуватися раніше придбаними пластиковими безконтактними картками.
Нові проїзні
Вартість проїзного квитка на один календарний місяць у наземному транспорті (без обмеження кількості поїздок) коштує 390 грн, а у метрополітені – 610 грн;
- на 2 види транспорту (наземний + метро на 46 поїздок) – 570 грн;
- на 2 види транспорту (наземний + метро на 62 поїздки) – 670 грн.
Окрім того, метрополітен запровадив нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації:
- 10 поїздок на 5 календарних днів (за 75 грн);
- 14 поїздок на 7 днів (за 104 грн)
- 30 поїздок на 15 календарних днів (за 210 грн).
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Нагадаємо, у травні стало відомо, що вартість проїзду у громадському транспорті Києва з 14 липня становитиме 8 гривень.