Проїзд у метро Києва здорожчав: як зекономити

14 липня у Києві проїзд на всі види громадського транспорту здорожчав до 8 грн. Це стосується і метро, але є способи заощадити. Факти ICTV з’ясували, як це зробити.

Здорожчання проїзду у Києві

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження КМДА про підвищення тарифів на проїзд у столичному транспорті – метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та у міській електричці – з суботи, 14 липня. Разовий квиток тепер коштує 8 грн.

Проте до кінця липня можна їздити у міському пасажирському транспорті за раніше придбаними за попередньою вартістю жетонами та разовими квитками старого зразка – без доплати.

Водночас ті, хто звик розраховуватися банківською карткою, платитимуть як за разову поїздку – по 8 грн.

Підвищення тарифів не позначилось на пенсіонерах, ветеранах АТО, чорнобильцях та інших пільгових категоріях громадян.

Що зміниться у метро

У Київському метрополітені детально розповіли, як відбуватиметься перехід на нові тарифи:

записані поїздки на безконтактні картки метро або метропас залишаються дійсними (метропас можна поповнити на Кловській, безконтактні картки метро – на будь-якій станції);

до кінця липня всі придбані місячні проїзні квитки залишаються дійсними;

сині жетони замінять на зелені – до серпня їх можна обміняти без доплати;

один жетон обмінюється у будь-якій касі, два і більше – у сервісних центрах на станціях Майдан Незалежності, Дорогожичі, Політехнічний інститут, Дарниця (вестибюль №2) з 8.00 до 19.00 без вихідних;

до вересня сині жетони можна обміняти пропорційно або з доплатою у сервісних центрах на станціях на вказаних вище станціях.

з 1 вересня сині жетони обміну не підлягають.

Як зекономити на проїзді у метро

Якщо придбати одразу 50 поїздок у метро на спеціальну картку, одна поїздка коштуватиме 6,5 грн.

Можна також користуватися раніше придбаними пластиковими безконтактними картками.

Нові проїзні

Вартість проїзного квитка на один календарний місяць у наземному транспорті (без обмеження кількості поїздок) коштує 390 грн, а у метрополітені – 610 грн;

на 2 види транспорту (наземний + метро на 46 поїздок) – 570 грн;

на 2 види транспорту (наземний + метро на 62 поїздки) – 670 грн.

Окрім того, метрополітен запровадив нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації:

10 поїздок на 5 календарних днів (за 75 грн);

14 поїздок на 7 днів (за 104 грн)

30 поїздок на 15 календарних днів (за 210 грн).

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Нагадаємо, у травні стало відомо, що вартість проїзду у громадському транспорті Києва з 14 липня становитиме 8 гривень.