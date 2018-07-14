PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Проїзд у метро Києва здорожчав: як зекономити/

Проїзд у метро Києва здорожчав: як зекономити

14 липня у Києві проїзд на всі види громадського транспорту здорожчав до 8 грн. Це стосується і метро, але є способи заощадити. Факти ICTV з’ясували, як це зробити.

Здорожчання проїзду у Києві

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження КМДА про підвищення тарифів на проїзд у столичному транспорті – метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та у міській електричці – з суботи, 14 липня. Разовий квиток тепер коштує 8 грн.

Проте до кінця липня можна їздити у міському пасажирському транспорті за раніше придбаними за попередньою вартістю жетонами та разовими квитками старого зразка – без доплати.

Водночас ті, хто звик розраховуватися банківською карткою, платитимуть як за разову поїздку – по 8 грн.

Підвищення тарифів не позначилось на пенсіонерах, ветеранах АТО, чорнобильцях та інших пільгових категоріях громадян.

Що зміниться у метро

У Київському метрополітені детально розповіли, як відбуватиметься перехід на нові тарифи:

  • записані поїздки на безконтактні картки метро або метропас залишаються дійсними (метропас можна поповнити на Кловській, безконтактні картки метро – на будь-якій станції);
  • до кінця липня всі придбані місячні проїзні квитки залишаються дійсними;
  • сині жетони замінять на зелені – до серпня їх можна обміняти без доплати;
  • один жетон обмінюється у будь-якій касі, два і більше – у сервісних центрах на станціях Майдан Незалежності, Дорогожичі, Політехнічний інститут, Дарниця (вестибюль №2) з 8.00 до 19.00 без вихідних;
  • до вересня сині жетони можна обміняти пропорційно або з доплатою у сервісних центрах на станціях на вказаних вище станціях.
  • з 1 вересня сині жетони обміну не підлягають.

Як зекономити на проїзді у метро

Якщо придбати одразу 50 поїздок у метро на спеціальну картку, одна поїздка коштуватиме 6,5 грн.

Можна також користуватися раніше придбаними пластиковими безконтактними картками.

 

Нові проїзні

Вартість проїзного квитка на один календарний місяць у наземному транспорті (без обмеження кількості поїздок) коштує 390 грн, а у метрополітені – 610 грн;

  • на 2 види транспорту (наземний + метро на 46 поїздок) – 570 грн;
  • на 2 види транспорту (наземний + метро на 62 поїздки) – 670 грн.

Окрім того, метрополітен запровадив нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації:

  • 10 поїздок на 5 календарних днів (за 75 грн);
  • 14 поїздок на 7 днів (за 104 грн)
  • 30 поїздок на 15 календарних днів (за 210 грн).

Читайте: Цинічно і неприпустимо! Кияни вимагають скасувати підвищення цін на проїзд

Нагадаємо, у травні стало відомо, що вартість проїзду у громадському транспорті Києва з 14 липня становитиме 8 гривень.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

дтп в киеве
У Києві мотоцикліст на смерть збив жінку, яка йшла з могили дитини
В метро Киева образовались огромные очереди – причина
Раптово втручатися в роботу аеропорту вкрай небезпечно – Липовенко
Мітинг під Радою: авто збило євробляхера
ДТП з нардепами в урядовому кварталі, постраждала людина
Кличко: Різниця тарифу на проїзд піде на розвиток транспортної інфраструктури
Зелені жетони
Проїзд у метро Києва: з 14 липня введуть нові жетони
Сутички у Київраді
У Київраді сталися сутички через здорожчання проїзду
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка