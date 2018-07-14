Ремонт Шулявського мосту: скільки коштує і коли закінчать

Капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу обійдеться в 1 млрд грн і триватиме не більше 1 року.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, пише його прес-служба.

– Ми поставили перед собою завдання за рік повністю відремонтувати цей міст, щоб ним можна було користуватися на повну потужність. Понад 1 млрд гривень коштуватиме реконструкція цього мосту, – зазначив Кличко.

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За словами мера, Шулявський шляхопровід є важливим об’єктом транспортної інфраструктури столиці, тож відновити його треба як можна швидше.

Кличко підкреслив, що 75 мостів та шляхопроводів Києва також потребують капітального ремонту.

Нагадаємо, взимку у Києві обвалилася частина Шулявського мосту, який реконструювали останній раз 30 років тому.