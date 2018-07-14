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Савченко оголосила безстрокове голодування

Народний депутат Надія Савченко оголосила безстрокове голодування та відмовилася від медичної допомоги СІЗО.

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Фотокопію листа опубліковано на офіційній сторінці депутата в Facebook.

Нардеп заявила, що оголошує безстрокове голодування через те, що у неї не було можливості висловитися на свій захист у суді.

Савченко також відмовилася від лікарського нагляду у пенітенціарній системі України через недовіру до лікарів.

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Вчора суддя Шевченківського районного суду Володимир Бугіль залишив Савченко під вартою до 10 вересня.

Нагадаємо, 22 березня, Верховна Рада підтримала подання ГПУ на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

Савченко звинувачують у підготовці теракту та державного перевороту.

Результати експертизи на поліграфі підтвердили, що народний депутат Надія Савченко готувала теракт в урядовому кварталі та будівлі Верховної Ради, а також обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави.

Фото: Facebook.

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