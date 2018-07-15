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Автокефалію Української церкви не зупинити – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що ніхто не зможе зупинити процес автокефалії Української православної церкви.

Петро Порошенко

Про це глава держави сказав у Зарваниці Тернопільської області на урочистостях з нагоди 1030-річчя  хрещення Київської Русі.

– Кажуть, не можна зупинити ідею, час якої настав. Ідея автокефалії є саме такою ідеєю. До  Томосу нас підводить сама логіка історичного процесу, логіка розвитку нашої нації та держави, – заявив президент.

За його словами, саме у це місце щороку прямують десятки тисяч вірян Української греко-католицької церкви, щоб об’єднатися у спільній молитві.

– Зарваниця – одне із найвідоміших святих місць Європи, яке в братолюбному дусі християнської єдності відкрите для вірних інших церков, – наголосив президент.

Читайте: Створення помісної церкви в Україні: все, що потрібно знати

Раніше стало відомо, що Томос про надання автокефалії Української православної церкви вже написаний.

Фото: прес-служба АП

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