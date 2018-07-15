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Мер Парижа нагадала про Сенцова у день фіналу ЧС-2018

Мер Парижа Енн Ідальго в день фіналу Чемпіонату світу з футболу в Москві нагадала про українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова, який голодує вже 63-й день.

Про це Енн Ідальго написала на своїй сторінці у Twitter.

– У той час як у світі прикута увага до фіналу футбольного Чемпіонату світу в Москві, я дуже сильно думаю про Олега Сенцова, українського режисера, який перебуває в ув’язненні вже 4 роки, — відзначила мер Парижа.

До речі, сьогодні збірна Франції обіграла Хорватію з рахунком 4:2 та стала чемпіоном світу з футболу.

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Нагадаємо, Кремль розгляне звернення матері Сенцова про помилування.

ФотоDenis Makarenko Dreamstime.com

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