Мер Парижа нагадала про Сенцова у день фіналу ЧС-2018

Мер Парижа Енн Ідальго в день фіналу Чемпіонату світу з футболу в Москві нагадала про українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова, який голодує вже 63-й день.

Про це Енн Ідальго написала на своїй сторінці у Twitter.

– У той час як у світі прикута увага до фіналу футбольного Чемпіонату світу в Москві, я дуже сильно думаю про Олега Сенцова, українського режисера, який перебуває в ув’язненні вже 4 роки, — відзначила мер Парижа.

Alors que la planète a les yeux rivés vers Moscou pour la finale de la Coupe du Monde de football, j’ai une pensée très forte pour Oleg Sentsov, réalisateur ukrainien emprisonné depuis 4 ans et en grève de la faim depuis 2 mois. #FreeSentsov https://t.co/KZ6TQwqYKM — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 июля 2018 г.

До речі, сьогодні збірна Франції обіграла Хорватію з рахунком 4:2 та стала чемпіоном світу з футболу.

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Нагадаємо, Кремль розгляне звернення матері Сенцова про помилування.

Фото: Denis Makarenko | Dreamstime.com