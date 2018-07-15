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На Київ насуваються зливи та грози

Синоптики попереджають про дощі та грози у Києві у найближчі два дні.

Про це повідомляє ДСНС.

– 16 липня по Києву мінлива хмарність. Короткочасний дощ (вночі місцями невеликий), місцями гроза, – йдеться у повідомленні.

Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 17 липня, місцями сильні дощі, грози, а 18 липня буде хмарно з проясненнями, вночі очікується 15-17°, а вдень 21-23°.

Читайте: На Івано-Франківщині річка вийшла з берегів і змила колибу

До речі, раніше синоптики дали детальний прогноз погоди в Україні на липень.

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