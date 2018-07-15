PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / На військових складах в Одесі знайшли тонни прострочених консервів/

На військових складах в Одесі знайшли тонни прострочених консервів

Минулого тижня під час позапланової перевірки Міноборони на складах 46-го Об’єднаного центру забезпечення ЗСУ в Одесі виявили тонни бракованої тушонки без документів.

Просрочена тушонка

Про це повідомив у Facebook радник президента України Юрій Бірюков.

За його словами, перед вихідними на склади прибула комісія, яку очолив заступник міністра оборони.

– У найближчі два тижні весь склад “вивернуть навиворіт”, від обліку до зарплат, від складів до сертифікатів. Опечатано все, кожне приміщення, кожен склад тепер вивчатимуть під мікроскопом, – зазначив Бірюков.

Від також зазначив, що офіцер, який керує центром забезпечення з 2003 року, несподівано “захворів” на ангіну.

image image image
На військових складах в Одесі знайшли тонни прострочених консервів / 3 фотографии

Читайте: Хотів російську військову пенсію: СБУ затримала зрадника в Міноборони

До слова, ще у 2016 році уряд схвалив зміни до норм харчування військовослужбовців – це дозволить закуповувати сухпайки нового зразка, з сухофруктами, шоколадом і кавою.

Фото: Юрий Бирюков

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Морські піхотинці США та України провели навчання біля Криму
Міномет
Вибух на Рівненському полігоні – імена загиблих військових
Не можу цього терпіти! Гройсман пригрозив контрабандистам армією
Під Маріуполем вертоліт ЗСУ пронісся над головами пляжників
Ніж
У Житомирі поранили ножем заступника командира Десантно-штурмових військ ЗСУ
Навчання біля Криму: військові відбивають наступ з окупованих територій
Україна створює додаткову півмільйонну армію – Турчинов
оос
Бойовики обстріляли ЗСУ з гранатометів. Поранений військовий
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка