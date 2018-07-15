На військових складах в Одесі знайшли тонни прострочених консервів

Минулого тижня під час позапланової перевірки Міноборони на складах 46-го Об’єднаного центру забезпечення ЗСУ в Одесі виявили тонни бракованої тушонки без документів.

Про це повідомив у Facebook радник президента України Юрій Бірюков.

За його словами, перед вихідними на склади прибула комісія, яку очолив заступник міністра оборони.

– У найближчі два тижні весь склад “вивернуть навиворіт”, від обліку до зарплат, від складів до сертифікатів. Опечатано все, кожне приміщення, кожен склад тепер вивчатимуть під мікроскопом, – зазначив Бірюков.

Від також зазначив, що офіцер, який керує центром забезпечення з 2003 року, несподівано “захворів” на ангіну.





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До слова, ще у 2016 році уряд схвалив зміни до норм харчування військовослужбовців – це дозволить закуповувати сухпайки нового зразка, з сухофруктами, шоколадом і кавою.

Фото: Юрий Бирюков