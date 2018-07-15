ООС: бойовики вкотре зірвали “тишу” і зазнали втрат

За добу окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, один раз застосувавши заборонений Мінськими угодами 120-міліметровий міномет. На жаль, двох військових поранено.

Загалом ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою, повідомляє прес-центр ООС.

Ворог вів провокативний вогонь у районі Кримського, Новотошківського, Новолуганського, Залізного, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Пісків, Талаківки, Гнутового, Широкиного, Водяного та Павлополя, намагаючись змусити ЗСУ відкрити вогонь у відповідь.

– Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази обстріляли позиції українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Тарамчука та Гнутового, – повідомляє штаб.

За даними розвідки, одного окупанта знищено, трьох поранено.

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Нагадаємо, під час бойових дій на Донбасі 10 липня загинув 23-річний військовий із Львівської області Володимир Лужецький.

Фото: Міноборони